Goiás anuncia contratação do atacante Edson Carioca

A diretoria do Goiás anunciou um presente de Natal para a sua torcida na manhã desta terça-feira. O time de Goiânia definiu a contratação do atacante Edson Carioca.

Em 2024, Edson Carioca defendeu as cores do Juventude na Série A do Brasileirão. Em 33 jogos em toda a temporada, marcou 3 gols e deu 3 assistências.