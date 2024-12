Em 2024, Arboleda completa temporada com mais jogos pelo São Paulo

Em 2024, Arboleda ficou atrás apenas do goleiro Rafael no quesito minutos em campo pelo Tricolor. Segundo o Transfermarkt, o zagueiro de 33 anos participou de 4.399 minutos com o São Paulo, enquanto o arqueiro fez 4.590.

Arboleda fez dupla de zaga com Alan Franco em 2024 pelo São Paulo. Juntos, ajudaram o clube do Morumbis a conquistarem uma vaga na fase de grupo na Copa Libertadores 2025, por conta do sexto lugar no Brasileirão, com 59 pontos. O equatoriano, porém, foi transformado em reserva nas rodadas finais do torneio.

No São Paulo, Arboleda tem três títulos: Campeonato Paulista (2021), Copa do Brasil (2023) e a Supercopa Rei do Brasil (2024). O zagueiro chegou no meio de 2017, após deixar a Universidad Católica, do Equador, e acumula convocações para defender sua seleção.