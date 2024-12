Coritiba oficializa o retorno de Rafinha, ex-lateral do São Paulo

? ?????????? ??? ? ???? ?? ???????: ??????? ????? ?? ?????!

Multicampeão, Rafinha, nosso #PiáDoCouto e ídolo da Nação Alviverde, retorna ao Alto da Glória para vestir novamente o manto sagrado do Verdão! ??

Rafinha foi contratado pelo São Paulo no final de 2021, após ser rebaixado com o Grêmio à Série B do Brasileiro. Ao longo das três temporadas que disputou no Tricolor, disputou 117 partidas. Ele fez um gol e distribuiu, ao todo, cinco assistências.

Apesar da idade avançada, Rafinha rapidamente se consolidou como peça-chave do São Paulo e foi titular do time ao longo da passagem de Rogério Ceni. Ao lado do treinador, colecionou os vices do Paulista e da Sul-Americana, em 2022. O papel de relevância se repetiu na temporada seguinte, sob o comando de Dorival Júnior.