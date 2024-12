Confira os cinco melhores momentos do Cruzeiro na temporada 2024

O Atlético-MG viveu uma temporada, no mínimo, emocionante. Campeão do Mineiro, e vice na Copa do Brasil e da Sul-Americana, o Galo precisou da última rodada para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Por isso, a Gazeta Esportiva decidiu listar os cinco grandes momentos do Fogão neste ano, veja abaixo:

1 - Penta-campeonato do Mineiro

O ano do Atlético-MG começou com um título - o único da temporada. O Galo, comandado por Gabriel Milito, bateu o Cruzeiro por 3 a 1, no Mineirão, na final do Campeonato Mineiro e sagrou-se pentacampeão do estadual. O Galo conseguiu a vantagem no agregado, já que a ida, na Arena MRV, ficou empatada em 2 a 2. Assim, o Alvinegro conquistou seu 49º troféu do Mineiro, 11 a mais do que o Cabuloso.