Brasileiros com força total na 99ª Corrida de São Silvestre

Um time repleto de boas apostas promete lutar para recolocar o Brasil no pódio da 99ª Corrida Internacional de São Silvestre. Ausentes do pódio no ano passado, tanto no masculino quanto no feminino, o pelotão nacional sonha alto. Quer colocar fim ao jejum de vitórias. O masculino não vence desde 2010, com Marílson dos Santos. A última vitória feminina é ainda mais distante, com Lucélia Peres, em 2006. A Elite Nacional estará com seu maior número de representantes em muitos anos.

Melhores brasileiros na edição passada, Johnatas de Oliveira Cruz e Kleidiane Barbosa Jardim puxam a fila. Os dois passaram muito perto do pódio ano passado, ambos com a 6ª colocação. Em ótima forma, chega o bicampeão da Volta da Pampulha, Fabio de Jesus Correia. Ele foi 4º colocado na São Silvestre 2022. Ainda no masculino, Wendell Souza (melhor brasileiro nas 10 Milhas Garoto), Justino Pedro (campeão da Maratona de Salvador) e Ederson Vilela (bicampeão da Maratona de Curitiba) chegam fortes.

Na elite feminina, um grande número de estrangeiras pode tornar a missão ainda mais complicada. Mas Klediane Barbosa terá a companhia de corredoras experientes e jovens motivadas para colocar duas representantes de volta entre as cinco melhores, como em 2022. Franciane Moura, 5ª colocada daquele ano, está no páreo. Nubia de Oliveira Silva, campeã brasileira dos 10.000 m e da ASICS Golden Run SP, vai alinhar na Av. Paulista em ótima fase. Outros nomes para ficar de olho são Valdilene dos Santos Silva, Mirela Saturnino de Andrade e Andrea Hessel.