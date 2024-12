Bragantino receberá R$ 18,5 milhões por venda de zagueiro

O Red Bull Bragantino terá um reforço em seu caixa com uma negociação envolvendo o zagueiro Kevin Lomónaco. O atleta foi negociado em definitivo com o Independiente, da Argentina, clube em que estava emprestado.

Aos 22 anos, o defensor teve comprado 75% dos seus direitos econômicos. A diretoria do Independiente irá desembolsar US$ 3 milhões (cerca de R$ 18,5 milhões) para contar com Kevin Lomónaco.