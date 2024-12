Astro do futebol português, Gyokeres revela desejo de repetir título pelo Sporting

Principal jogador do Sporting, Viktor Gyokeres tem sido o grande nome do futebol em Portugal desde a temporada passada. Apesar da saída do técnico Rúben Amorim, o atacante acredita que o clube de Lisboa pode ter muito sucesso em 2025, repetindo, inclusive, o título no Campeonato Português.

"Ganhar a Liga mais uma vez é o maior desejo. Não me importava se juntássemos alguns troféus também", disse ao Jornal Sporting. "Continuamos em todas as competições e em boas posições na Liga e na Liga dos Campeões. Temos tudo para ficarmos entusiasmados, muitos bons jogos pela frente. Devemos continuar assim, ficar nas competições o mais longe possível e ganhar o máximo de troféus que conseguirmos", completou.