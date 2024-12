Artur Jorge e técnico ex-São Paulo são finalistas no prêmio de melhor treinador da América em 2024

O jornal El País divulgou nesta terça-feira os cinco técnicos finalistas ao prêmio de melhor treinador da América em 2024. Entre os indicados figuram Artur Jorge, do Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, além de Diego Aguirre, comandante do Peñarol e ex-técnico do São Paulo.

Artur Jorge foi peça fundamental no caminho do Botafogo rumo aos títulos do Brasileirão e da Copa Libertadores. Ao todo, o português comandou o Fogão por 55 jogos, tendo 31 vitórias, 15 empates e nove derrotas.