5 grandes momentos do Grêmio na temporada 2024

Apesar passar por certas dificuldades em 2024, a temporada do Grêmio teve bons momentos, e por isso a Gazeta Esportiva decidiu listar cinco deles, veja abaixo:

1- Título Estadual

No dia 6 de abril, o Grêmio bateu o Juventude por 3 a 1 no jogo de volta da decisão do Campeonato Gaúcho e se sagrou campeão do torneio. Inclusive, foi a sétima conquista consecutiva do Imortal na competição.