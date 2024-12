São Paulo inicia reformulação e indica saída de jogadores que não renderam no ano

Outro jogador que pode deixar o São Paulo é Wellington Rato. O atacante perdeu espaço no São Paulo em 2024, sendo titular em 21 das 41 partidas que disputou neste ano e, na visão do clube, tem vencimentos considerados altos. A reportagem apurou que o Vitória, de Carpini, enviou uma proposta ao Tricolor pelo camisa 27, porém os valores oferecidos não agradaram.

O São Paulo, todavia, topa negociar o atleta e aguarda outra oferta, com uma quantia melhor. Rato já trabalhou com Carpini no primeiro semestre deste ano. Juntos, eles venceram o título da Supercopa do Brasil. Na outra metade de 2024, o jogador teve menos chances sob comando de Luis Zubeldía. Ele fez apenas um gol nesta temporada, além de distribuir nove assistências.

Além dos citados, a passagem de Jamal Lewis pelo São Paulo pode ter chegado ao fim. O lateral esquerdo voltou à Inglaterra para tratar uma lesão no tornozelo esquerdo e, muito provavelmente, não se reapresentará para o início da pré-temporada de 2025. O atleta acabou não agradando a comissão técnica e amargando o banco de reservas na maioria dos jogos. Desde setembro, quando foi anunciado, disputou apenas seis partidas, sendo titular em três delas, e anotou uma assistência.

O Bahia também se interessa em Nestor, o que já foi confirmado pelo presidente Julio Casares. O cria de Cotia que possui contrato com o São Paulo até fevereiro de 2028 sofreu uma grave contusão no joelho esquerdo que lhe tirou do reta final de 2023 e do início de 2024. Após retornar aos gramados, em abril, o camisa 11 do Tricolor não conseguiu mais recuperar a titularidade.

Em 2024, o meia disputou 35 jogos pelo São Paulo, com um gol e duas assistências. Apesar do interesse, o Bahia não enviou ao São Paulo nenhuma proposta oficial.

Outro pouco utilizado e sem chances com Zubeldía, o meia Galoppo já despertou interesse de clubes argentinos e do Santos e também pode não seguir na equipe paulista.