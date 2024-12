São Paulo anuncia novo patrocinador para a sua camisa

A marca será estampada na linha frontal central da camisa do Tricolor. O contrato é válido por uma temporada, até o fim de 2025. Não foram divulgados os valores do acordo.

A estreia do patrocinador será no jogo contra o Cruzeiro, no dia 15 de janeiro. A partida será realizada nos Estados Unidos e é válida pela FC Series, torneio de pré-temporada com três clubes brasileiros.

"Acreditamos plenamente na capacidade do nosso povo e queremos trazer esse orgulho que sentimos do nosso futebol também para a confiança que o consumidor tem nos produtos feitos no Brasil", comentou Anderson Bruno, Vice-Presidente Comercial da Elgin.