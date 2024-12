Rodada da NBA: Nuggets vencem os Pelicans na prorrogação em noite com triplo-duplo de Jokic

Jokic teve ótima performance com um triplo-duplo, marcando 27 pontos, 13 rebotes e dez assistências. Do lado dos Pelicans, o destaque ficou por conta do ala Trey Murphy III, que fez 21 pontos e oito rebotes.

A equipe de Denver alcançou sua 15ª vitória na temporada, enquanto o time de New Orleans sofreu sua 25ª derrota, sendo o último colocado da Conferência Oeste.

O Denver Nuggets volta às quadras às 00h (de Brasília) desta terça-feira, quando enfrentará o Phoenix Suns. Por sua vez, O New Orleans Pelicans jogará nesta quinta, contra o Houston Rockets, às 22h.

Nos outros dois jogos da noite, o Indiana Pacers venceu o Sacramento Kings com tranquilidade por 122 a 95, enquanto o Houston Rockets bateu o Toronto Raptors por 114 a 110, em um duelo muito disputado.