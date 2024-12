Raphael Veiga, do Palmeiras, aproveita férias para assistir jogo entre Tottenham e Liverpool em Londres

Meio-campista do Palmeiras, Raphael Veiga está curtindo suas férias e aproveitou para assistir uma das partidas mais emocionantes da atual temporada do Campeonato Inglês. No último domingo, ele esteve no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, na Inglaterra, para assistir o duelo entre Tottenham e Liverpool.

O jogo da Premier League foi empolgante do começo ao fim, mas o Liverpool foi superior e conseguiu vencer o rival por 6 a 3. Inclusive, os Reds vivem grande temporada e são os líderes da competição, com 39 pontos.

Além de Londres, Raphael Veiga já visitou, em suas férias, Amsterdã, na Holanda, e Paris, na França. O jogador do Palmeiras está aproveitando o período de descanso ao lado de seu irmão, Gabriel Veiga.