Planejando 2025, Sport rescinde com Paulinho e empresta outros dois jogadores

O Sport oficializa os empréstimos do zagueiro Matheus Baraka ao Águia de Marabá e do volante Lucas André ao Barra, de Santa Catarina. Ambos os atletas foram cedidos até setembro e novembro de 2025, respectivamente.

O Clube também comunica a rescisão do contrato do atacante... pic.twitter.com/7pDVS2fJY3

? Sport Club do Recife (@sportrecife) December 23, 2024

Enquanto o empréstimo do zagueiro Matheus é válido até junho de 2025, o de Lucas é até novembro do mesmo ano. Em nota, o Sport explicou que o "empréstimo temporário dos jogadores é visto pelo comitê gestor de futebol como uma etapa relevante do processo de desenvolvimento dos jovens atletas".

O Sport ainda desejou "sucesso aos atletas nesta nova etapa de suas carreiras".

Para 2025, o Leão da Ilha terá quatro competições em seu calendário: Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e a Série A do Campeonato Brasileiro. O Sport conseguiu o acesso para a elite do futebol nacional neste ano.