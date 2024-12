Oscar e São Paulo encaminham acordo por três temporadas

Oscar passará por exames médicos nos próximos dias, ao contrário do restante do elenco, que já foi submetido aos testes no fim da temporada, em programação para a viagem de pré-temporada para os EUA, marcada para o dia 8 de janeiro.

Outro fator importante para Oscar acertar com o Tricolor Paulista foi que, acompanhando as redes sociais, o meia teria entendido que a maioria da torcida são-paulina aprovaria sua volta, superando sua saída conturbada do clube em 2009, quando foi para o Internacional.

Em sua última temporada na China, Oscar teve ótimos números. Foram 39 jogos, 16 gols marcados e incríveis 29 assistências. Seu último jogo é recente, quando esteve em campo no empate em 1 a 1 do Shangai com o Gwangju, no dia 3 de dezembro.

Oscar foi revelado nas categorias de base do São Paulo, tendo participado dos títulos brasileiro de 2007 e 2008. Entretanto, deixou o Tricolor Paulista em 2009, uma saída conturbada para o Internacional, onde foi campeão da Copa Libertadores de 2010.