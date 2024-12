Federação Paulista de Atletismo divulga calendário de 2025

A abertura será no dia 25 de janeiro, com a realização da primeira etapa do Circuito Performance/ECP, no Esporte Clube Pinheiros, e o término das disputas está previsto para o dia 23 de novembro, com a disputa do Campeonato Paulista de Cross Country.

As datas do Campeonato Paulista de Atletismo Loterias Caixa são as seguintes: Sub-20, 5 e 6 de abril; Sub-18, 17 e 18 de maio; Adulto, 27 a 29 de junho; Máster, 8 a 10 de agosto, todos no COTP; Sub-16, 13 e 14 de setembro; Sub-23, 4 e 5 de outubro; Sub-14, 22 de novembro. Por fim, os tradicionais Troféu São Paulo, nos dias 24 e 25 de maio, e Troféu Bandeirantes, dias 18 e 19 de outubro.