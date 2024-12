Entenda qual será a função do CEO Pedro Martins no Santos

O Santos acertou a chegada de mais um dirigente para 2025. Pedro Martins é o novo CEO do clube e vai trabalhar ao lado de Paulo Bracks, Alexandre Gallo, Gustavo Sousa e Léo. Em meio a tantos nomes na comissão, o ex-dirigente do Botafogo explicou como ficará o organograma do Peixe.

"O presidente fez questão de conversar com Bracks e Gallo antes da minha chegada. Tenho pouco tempo ainda, minha prioridade era a escolha do novo treinador. Tenho algumas opiniões que posso dar, mas vou sentar com o presidente e fazer a avaliação desses dois profissionais e de outros que estão na estrutura para ver como iremos posicionar os profissionais dentro dessa nova visão. Isso vai demandar conversas, trocas de ideias. Vamos apresentar isso. Hoje a definição que temos é a do CEO. A partir daí, vamos começar a tomar decisões", disse.

"Eu venho para liderar o processo. Um clube que é bem gerido, tem as pessoas em seus devido lugares, pessoas competentes e com capacidade para qualificar o processo de tomada de decisão. Qualquer CEO que acha que faz isso só sozinho, está cometendo um erro. O CEO é o líder estratégico, ele dá as diretrizes para como a organização deve operar, em todas suas áreas. Aí começamos a criar uma identidade do clube, sendo competitivo em todas suas etapas e categorias. O grande objetivo no fim do dia é tomar boas decisões, cercado de pessoas boas. O Gallo e toda equipe de scout já estavam trabalhando com uma série de opções que eu recebi. A partir de agora, sento na mesa e contribuir no processo de decisão", completou.