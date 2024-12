Corinthians: Memphis ganha homenagem em comunidade de SP e promete visita

O atacante Memphis Depay, em alta no Corinthians, foi homenageado em uma comunidade de São Paulo. O jogador ganhou uma arte em um muro no município de Taboão da Serra, em São Paulo, e prometeu visitar o local.

A pintura fica localizada no Jardim Silvio Sampaio, mais especificamente na Rua Anunciata Bugelli Marques, 30. Na arte, o jogador é representado com sua tradicional comemoração, levando os dedos indicadores aos ouvidos, e com a faixa branca na testa.

O holandês, ainda, aparece com uma camisa preta, onde é possível ver as bandeiras de Brasil, Holanda e de Gana. Os responsáveis pela produção são os membros do grupo Raxakuka.