Confira os cinco jogadores do futebol paulista que mais decepcionaram em 2024

Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Julio Furch - Santos

Camisa nove do Santos, Julio Furch também decepcionou em 2024. O atacante foi titular em boa parte da temporada santista, mas perdeu espaço com o desempenho ruim que apresentou em campo. O argentino marcou apenas seis gols no ano e virou reserva do Peixe após a chegada de Wendel Silva. Ele disputou 41 jogos no ano, sendo 20 como titular.

Raul Baretta/ Santos FC

Fagner - Corinthians

Ídolo do Corinthians, o lateral direito Fagner foi a principal decepção da equipe em 2024. O jogador registrou sua temporada com menos jogos (41) com a camisa do Timão e perdeu a vaga de titular para Matheuzinho, que ganhou espaço após a chegada de Ramón Díaz. O defensor se lesionou em maio e retornou em julho, mas, do mesmo jeito, seu desempenho na temporada foi abaixo do esperado.