Com saída de Dudu, Mayke é o jogador do atual elenco com mais tempo de Palmeiras

O Palmeiras já oficializou a rescisão contratual do atacante Dudu. Assim, o lateral-direito Mayke se tornou o jogador do atual elenco com mais tempo no clube, com seis anos e meio. Ele chegou ao Verdão na metade de 2017.

Dudu, por sua vez, ingressou no Palmeiras no começo de 2015 e defendeu o clube por oito anos. Entre 2020 e 2021, ele esteve emprestado ao Al-Duhail, do Catar, por cerca de um ano.

Mayke chegou ao Palmeiras em 2017 emprestado do Cruzeiro, entretanto, no fim de 2018, o clube paulista acertou a contratação em definitivo do atleta. Atualmente, ele tem contrato com o Verdão até 2025.