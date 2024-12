CBF anuncia acordo com a Globo por direitos da Supercopa Rei

Palmeiras quer presentear torcida com superataque

Em 2025, o campeão da Supercopa Rei será definido no duelo entre Botafogo e Flamengo. A partida está marcada para o estádio do Mangueirão, em Belém (PA), no dia 2 de fevereiro.

O atual campeão da competição é o São Paulo, que derrotou no começo do ano o Palmeiras nos pênaltis, em clássico realizado no Mineirão (MG).

O Flamengo é o maior vencedor da Supercopa, com duas conquistas. São Paulo, Atlético-MG, Palmeiras, Grêmio e Corinthians foram campeões uma vez.