Goleira defende pênaltis, Grêmio bate Bahia e é campeão da Brasil Ladies Cup

O jogo

O primeiro tempo foi de poucas chances reais de gol. Do lado do Bahia, Ju Oliveira chutou com força e viu a goleira Vivi Holzel ficar com a bola.

O Grêmio aproveitou a oportunidade que teve. Aos 19 minutos, Dayana Rodriguez cruzou na cabeça de Maria Dias, que abriu o placar da decisão.

A segunda etapa começou agitada. Ellen arriscou de longe e passou perto para o Bahia, enquanto Dayana Rodriguez desperdiçou contra-ataque para o Grêmio.

O Bahia aproveitou a chance perdida e empatou aos 20 minutos. Luana fez belo passe entre as zagueiras para Kaiuska mandar no canto.

O empate no tempo regulamentar fez a decisão ir para os pênaltis.