Vinicius Júnior assiste jogo do Miami Dolphins pela NFL: "Melhor do mundo"

Aproveitando a pausa de final de ano do Campeonato Espanhol. Vinicius Júnior compareceu ao jogo do Miami Dolphins contra o San Francisco 49ers, neste domingo, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, pela NFL.

Nas redes sociais, o Miami Dolphins celebrou a aparição do atacante do Real Madrid, eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa recentemente.

"O melhor do mundo! É sempre bom ter você em nossa casa, Vini", escreveu a equipe.