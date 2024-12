Título palmeirense do Campeonato Paulista de 1974 completa 50 anos

O Palmeiras lembrou a final do Campeonato Paulista 1974 por meio de suas redes sociais. Neste domingo, a conquista do time comandado por Ademir da Guia completa 50 anos.

"Exatos 50 anos do nosso 17º Paulista! No Morumbi lotado com mais de 120 mil pessoas, vencemos o rival por 1 a 0 e conquistamos o estadual em 1974!", destacou o Alviverde.