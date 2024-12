Sesi Bauru bate o Unilife Maringá e vence a terceira seguida na Superliga Feminina de vôlei

O JOGO

No primeiro set, o Sesi Bauru conseguiu abrir boa vantagem no início, administrando e saindo na frente, com 25 a 20.

O Maringá empatou no segundo período. Após sair na frente com distância no placar, os mandantes viram o Bauru se aproximar, mas conseguiram igualar, com 25 a 22.

O terceiro set foi de equilíbrio, com os pontos sendo disputados entre as duas equipes. No final, o Sesi se sobressaiu e retomou a frente, com 25 a 21.

O Sesi Bauru venceu a partida no quarto set. O período começou disputado, mas a equipe paulista abriu vantagem durante o set e ganhou com 25 a 16.