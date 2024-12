PSG leva susto, supera o Lens nos pênaltis e avança na Copa da França

O Paris Saint-Germain disputará o título da Supercopa Francesa em sua próxima partida. No dia 5 de janeiro, o PSG encara o Monaco, às 13h30 (de Brasília), em Doha, no Catar. O Lens, por sua vez, entra em campo pelo Campeonato Francês, quando recebe o Toulouse, na mesma data, às 11h.

O jogo

No primeiro tempo, o PSG teve mais chances, com Marquinhos e duas vezes com Désiré Doué. Hakimi também chegou a balançar as redes, mas a arbitragem marcou impedimento.

Na segunda etapa, os parisienses continuaram em busca do gol, mas foram surpreendidos. Aos 21 minutos, o zagueiro Khusanov abriu o placar para o Lens em escanteio.

O PSG, no entanto, empatou quatro minutos depois, com Gonçalo Ramos, que contou com uma escorregada do zagueiro adversário. Com o empate, o duelo foi para as penalidades.

Nos pênaltis, o Paris Saint-Germain foi perfeito e marcou quatro vezes. O Lens perdeu suas duas últimas cobranças e foi eliminado.