Negociando com o Palmeiras, Paulinho está em São Paulo e visitará o Allianz Parque

O atacante Paulinho, do Atlético-MG, está em negociações com o Palmeiras. Em meio a isso, neste domingo, ele publicou em sua conta no Instagram uma foto dentro de um avião com a legenda "Partiu SP".

A viagem do atacante para a capital paulista, no entanto, não deve ter relação com o interesse do Palmeiras. Na noite deste mesmo domingo, Paulinho estará presente no show do rapper norte-americano Chris Brown, que se apresentará justamente no Allianz Parque, estádio do Verdão.

Foto: Reprodução/Instagram/paulinho10