Liverpool vence Tottenham em jogo de nove gols e abre vantagem liderança do Inglês

O Liverpool volta a campo nesta quinta-feira, um dia após o Natal. O time encara o Leicester City no Anfield, a partir das 17h (de Brasília). Já os Spurs visitam o Nottingham Forest, no mesmo dia, às 12h

O jogo

O primeiro tempo foi movimentado em Londres. O Liverpool começou pressionando e quase estreou o marcador aos 17 minutos. Salah recebeu passe de Luis Díaz, fez uma bela jogada individual e acabou chutando no travessão.

Os visitantes tanto martelaram que abriram o placar do jogo aos 22 minutos. Alexander-Arnold recebeu toque na ala direita e cruzou na medida para Luis Díaz, que cabeceou sem chances para Forster: 1 a 0 Liverpool.

Não demorou para os Reds aumentarem a vantagem. Aos 35 minutos, Robertson cruzou para a área e viu Szoboszlai, de cabeça, desviar para Alexis Mac Allister. O argentino testou a bola para o fundo das redes e fez 2 a 0. O Tottenham diminuiu aos 40, através de Maddison, que aproveitou o vacilo na saída de bola do Liverpool e anotou um belo gol de fora da área.

Os visitantes, no entanto, jogaram um balde de água fria na reação dos Spurs. Salah arrancou pelo meio e tocou para Szoboszlai, que ficou cara a cara com Forster e bateu na saída do goleiro para marcar o terceiro.