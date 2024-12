Juventus supera o Monza e volta a vencer no Campeonato Italiano

Neste domingo, a Juventus foi até o U-Power Stadium e venceu o Monza, por 2 a 1, pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. McKennie e Nico González marcaram para a equipe de Turim, enquanto Birindelli fez o gol dos mandantes.

Com o resultado, a Juventus volta a vencer após quatro empates seguidos no Campeonato Italiano, chegando aos 31 pontos, no sexto lugar. Já o Monza se mantém na lanterna da tabela, com 10 pontos.

A Juventus volta a campo no próximo domingo (29), às 14h (de Brasília), contra a Fiorentina, no Allianz Stadium. O Monza, por sua vez, visita o Parma, no sábado (28), às 11h.