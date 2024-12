Insucesso nas negociações: Atlético-MG inicia semana sem técnico

O Atlético-MG tinha a intenção de começar a semana com seu novo treinador definido para a temporada 2025. Mas não obteve sucesso nas negociações por um substituto para a vaga de Gabriel Milito e fracassou em sua meta.

A prioridade da direção do Atlético-MG estava no acerto com o português Luís Castro, que fez sucesso no Botafogo no ano passado. O negócio era considerado como "encaminhado" pelas informações que chegavam de Minas Gerais.