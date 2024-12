Facundo Torres será o 23º jogador uruguaio na história do Palmeiras

Anunciado oficialmente pelo Palmeiras, Facundo Torres foi o 23º jogador uruguaio contratado pelo Verdão em sua história. O último havia sido Merentiel, que chegou ao clube em 2022 e saiu em 2023.

Antes de Facundo Torres, o único uruguaio que fazia parte do atual elenco do Palmeiras era Joaquín Piquerez, que chegou ao time em 2021. Inclusive, ambos atuaram juntos no Peñarol entre 2020 e 2021.

Piquerez tem oito títulos conquistados pelo Palmeiras e é o uruguaio com mais jogos (165) e vitórias (100) pelo clube. Já o jogador nascido no Uruguai com mais bolas na rede é Villadoniga, que defendeu o Verdão entre 1942 e 1946.