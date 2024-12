Destaque, Lucas Moura faz sua 2ª temporada mais artilheira no São Paulo

O atacante Lucas Moura foi o grande destaque do São Paulo no ano de 2024. O jogador foi importante peça da equipe que terminou na sexta posição do Campeonato Brasileiro, com vaga direta para a Libertadores de 2025. Em grande fase, o camisa 7 completou sua segunda temporada mais artilheira pelo Tricolor.

Em 47 jogos feitos em 2024, Lucas Moura balançou as redes em 14 oportunidades, além de distribuir dez assistências. O atacante ficou atrás apenas de Luciano, que marcou 18 gols nesta temporada, e empatado com o centroavante Calleri.

Foram dez gols no Brasileirão, dois no Campeonato Paulista, um na Copa do Brasil e outro na Libertadores. Com o desempenho, Lucas chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira, comandada por Dorival Junior, na data Fifa de setembro.