Confira os cinco principais jogadores do futebol paulista em 2024

Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Yuri Alberto - Corinthians

Apesar de ter começado o ano mal, o atacante Yuri Alberto, do Corinthians, encerrou 2024 em alta. O camisa nove fez um primeiro semestre abaixo do esperado, assim como o próprio Alvinegro, que viveu uma temporada turbulenta. Porém, o jogador de 23 anos foi o grande destaque da arrancada da equipe na reta final do Campeonato Brasileiro, marcando gols em todos seus últimos oito jogos no torneio. Ao todo, ele possui 31 bolas na rede e sete assistências no ano.

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Rodrigo Garro - Corinthians

Outro corintiano que se destacou positivamente foi o argentino Rodrigo Garro. O meia foi o jogador mais regular do Timão, contribuindo com 13 gols e 14 assistências ao longo da temporada. O atleta disputou 36 dos 38 jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro e foi, junto com Yuri Alberto, o melhor jogador do time paulista no ano.