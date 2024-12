Com futuro incerto, Luciano foi quem mais participou de jogos pelo São Paulo no ano

O futuro de Luciano ainda é incerto. Apesar de ser ventilado fora do São Paulo, o camisa 10 foi uma importante peça para o clube em 2024, sendo o jogador com mais participações em jogos no ano.

Luciano esteve no plantel do São Paulo em 61 oportunidades e entrou em campo em 60 delas. No período, marcou 18 gols e distribuiu duas assistências, sendo o artilheiro do Tricolor nesta temporada.

Em minutagem, segundo o Transfermarket, Luciano, com 4.210 minutos em campo só fica atrás de Rafael (4.590) e Robert Arboleda (4.399).