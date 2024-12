Cinco equipes brigam por quatro vagas na Copa Super 8 em rodada do NBB

Mucio desembarca do governo em silêncio

Outro detalhe que vai trazer ainda mais emoção para esta rodada final do primeiro turno do NBB CAIXA: serão dois confrontos diretos pela vaga. Ceisc/União Corinthians recebe o Pinheiros no Poliesportivo Arnão, às 19h30, e o R10 Score Vasco da Gama encara o Bauru Basket, às 20h, em São Januário. Quem vencer está classificado.

Já o Sesi Franca visita o Botafogo no Oscar Zelaya, às 19h30, e tem de vencer para não depender de outros resultados. Atual tricampeão do NBB CAIXA, o time francano pode até terminar na terceira colocação, assegurando vantagem de decidir em casa no primeiro confronto eliminatório da Copa Super 8.

Garantido na primeira posição, o KTO Minas recebe o São Paulo, que ainda busca se manter entre os quatro primeiros, na Arena UniBH, às 19h30. Posicionado em segundo, o que garante vantagem de jogar como mandante até o confronto da semifinal, o Flamengo fecha o turno diante do Paulistano/CORPe, às 19h30, no Antonio Prado Jr., em São Paulo. Já o CAIXA/Brasília Basquete fica apenas na torcida, já que encerrou sua participação no primeiro turno, para não ser ultrapassado e se segurar em terceiro.