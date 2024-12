Borussia Dortmund marca três gols em cinco minutos e vence o Wolfsburg pelo Alemão

Neste domingo, o Borussia Dortmund visitou o Wolfsburg na Volkswagen Arena e venceu por 3 a 1, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Alemão. Enquanto Donyel Malen, Maximilian Beier e Julian Brandt marcou para os visitantes, Denis Vavro diminuiu para os mandantes.

Com o resultado, o time de Wolfsburg segue com 21 pontos, aparecendo em 11º lugar da tabela. A equipe de Dortmund, por sua vez, pulou para 25 pontos e agora ocupa a sexta posição.

Agora, o Wolfsburg volta a campo apenas no dia 11 de janeiro, quando visitará o Hoffenheim pelo Campeonato Alemão. Já o Dortmund recebe o Bayer Leverkysen no dia 10 do mesmo mês, também pela liga nacional.