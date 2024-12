Atalanta ganha do Empoli em casa e mantém liderança do Italiano

Pela 18ª rodada do Campeonato Italiano, a Atalanta visita a Lazio no sábado (28), no Estádio Olímpico de Roma, às 16h45 (de Brasília). Por sua vez, o Empoli no mesmo dia, às 11h, recebe o Genoa, no Estádio Carlo Castellani.

OS GOLS

O Empoli inaugurou o marcador aos 13 minutos do primeiro tempo. Em jogada rápida pelo lado direito do ataque, Liam Henderson, dentro da área cruzou para Lorenzo Colombo, que, livre de marcação, bateu de primeira para o fundo das redes defendidas por Carnesecchi.