Abatido, Raphinha assume responsabilidade por derrota do Barça contra o Atlético de Madrid

Em outra fala, Raphinha insistiu que o Barcelona teve uma boa atuação apesar do revés diante de seu torcedor.

"Jogamos muito bem, mas muitas vezes prefiro jogar muito mal e sair com a vitória. É uma pena o que aconteceu, jogamos bem, mas não vencemos", declarou o atacante brasileiro.

Com a derrota, o Barcelona caiu para a vice-liderança do Campeonato Espanhol, com 38 pontos em 19 jogos. Por sua vez, o Atlético de Madrid é o novo líder, com três pontos a mais e um confronto a menos que os catalães.