Thiago Silva evita pensar em aposentadoria e projeta Super Mundial pelo Fluminense

"A gente tem que focar no que temos que fazer dentro do nosso país. Sem esquecer desse grande campeonato, que é o Super Mundial. Eu disputei um Mundial, mas não era o Super. Isso já mostra que é muito maior. São grandes clubes, os melhores do mundo, e estaremos lá. O Fluminense fez por merecer, porque eu ainda não estava aqui. Agora é procurar se preparar da melhor maneira possível", projetou.

Questionado sobre sua aposentadoria, Thiago Silva evitou dar pistas para o futuro. Ele exaltou a carreira de Paulinho e revelou que o meio-campista o ligou antes de tomar a decisão de pendurar as chuteiras.

"Obviamente passa pela cabeça [a aposentadoria], estou bem no finalzinho, né? Mas o mais importante é que estou aproveitando cada momento, por mais que a dificuldade da temporada passada tenha sido bem complicada para mim. Minha família está longe, enfim. Mas passa pela cabeça esse fim de carreira, sim, como vai ser. Vamos prestigiar o fim de carreira do Paulinho, depois vemos a nossa", brincou.

"É um dia especial para todos nós. Tive a oportunidade de jogar com o Paulinho. Antes de tomar essa decisão ele me ligou, conversou comigo. Estou muito feliz de estar aqui hoje, vim direto de Londres, cheguei às 5h da manhã para prestigiar esse grande amigo, grande profissional. Ele merece todo o respeito do mundo, merece um final de carreira assim, com grandes pessoas e atletas. Sei o quanto batalhou, ele merece todo o carinho que vai receber hoje. Estar aqui prestigiando é um motivo de grande orgulho", concluiu.

O zagueiro retornou ao Fluminense, clube que o revelou, em maio deste ano. Thiago Silva disputou apenas 20 jogos, mas foi fundamental para a equipe carioca na briga contra a queda à Segunda Divisão.