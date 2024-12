Sem Rafinha e com possível saída de Moreira, São Paulo liga alerta para lateral-direita

O São Paulo tem mais uma posição a ser reforçada na próxima janela transferências. Com as recentes movimentações no mercado, a lateral-direita tornou-se uma prioridade do clube para 2025.

Na última sexta-feira, o Tricolor viu Rafinha se despedir de forma oficial. O experiente jogador não chegou a um acordo com a diretoria e, portanto, não renovará seu contrato, que se encerra no fim deste ano.

Além do veterano, a comissão técnica de Luis Zubeldía pode perder outra peça do setor: Moreira. O garoto pode ser envolvido pelo São Paulo como uma moeda de troca na negociação com o Porto pelo lateral esquerdo Wendell. O jovem, revelado em Cotia, tem sido pouco utilizado na equipe principal.