Reforço, Facundo já jogou com ex-Palmeiras no Orlando City e terá reencontro com Piquerez em novo clube

Além disso, Torres tem um velho conhecido no elenco: o lateral-esquerdo Piquerez. Ambos atuaram juntos no Peñarol, do Uruguai, em 2020. Ainda, dividiram o gramado nas seleções de base do Uruguai. O atacante relembrou a parceria com Piquerez e espera ter a ajuda do atleta para se adaptar ao Palmeiras.

"Eu e Piquerez jogamos juntos no time profissional do Peñarol e em algumas convocações para equipes de base da Seleção do Uruguai. No meu início de carreira, o Piquerez me ajudou muito, a gente jogava junto no mesmo lado esquerdo. Tenho certeza de que agora no Palmeiras ele me ajudará muito também", contou.

Facundo Torres chega ao Palmeiras com contrato válido até o fim de 2029. O jogador é versátil e pode atuar avançado em ambos os lados e também de forma centralizada. Nesta temporada, ele disputou 44 jogos, marcou 20 gols e deu seis assistências. Ele deixou o time da Flórida como maior artilheiro, com 47 bolas na rede em 121 partidas.