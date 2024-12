Porto vence o Moreirense e dorme na liderança do Campeonato Português

O JOGO

O Porto abriu o placar ainda no primeiro tempo. Rodrigo Mora cruzou da esquerda e Samu mandou de cabeça para abrir marcar o primeiro, aos 15 minutos.

Os Dragões tiveram controle do jogo e voltaram a balançar as redes na segunda etapa. Rodrigo Mora fez jogada pelo meio e, após ser bloqueado na primeira tentiva, mandou no cantinho do goleiro, aos 21.

Os visitantes chegaram ao terceiro no fina da partida. Com 42 minutos, André Franco recebeu de Samu e acerto no canto do goleiro, de fora da área.