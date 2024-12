Leandrinho faz balanço de primeira temporada como profissional no Vasco

Revelado pelo Vasco, o lateral-esquerdo Leandrinho, de 19 anos, ganhou as primeiras chances como profissional em 2024 e foi utilizado com frequência na reta final da temporada. Ele fez um balanço do ano.

"Foi uma temporada boa, a gente conseguiu classificar para a Sul-Americana. O Vasco estava muito tempo sem jogar um campeonato internacional e a gente conseguiu", declarou o jovem, à Vasco TV.