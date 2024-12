John Kennedy acerta últimos detalhes e irá deixar o Fluminense

O Pachuca está muito próximo de anunciar um reforço do futebol brasileiro. O atacante John Kennedy, do Fluminense, deve ser oficializado nas próximas horas pela equipe mexicana, que recentemente perdeu a final da Copa Intercontinental para o Real Madrid, da Espanha.

Na negociação, as últimas arestas com o Fluminense foram aparadas, segundo informações do jornalista César Luis Merlo. Assim, a transferência está concretizada por empréstimo de um ano com opção de compra. Resta, portanto, as partes assinarem os documentos.