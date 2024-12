Fluminense se aproxima do goleiro Lucas Arcanjo, do Vitória

O Fluminense mantém as conversas com o Vitória e conseguiu avançar na negociação pelo goleiro Lucas Arcanjo, um dos destaques do time baiano no Campeonato Brasileiro. O Tricolor Carioca deve usar jogadores na operação.

Segundo o canal Canto Rubro-Negro, o Fluminense está disposto a enviar o goleiro Vitor Eudes e o atacante Isaac para o Vitória, que avalia os nomes oferecidos.