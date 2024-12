Ex-Corinthians, Paulinho ressalta gratidão ao futebol e se emociona com a família em despedida

"Agradeço pelo carinho. Agora sim uma despedida à altura. É gratificante, sou privilegiado. Sobre a torcida, não tenho o que falar. A iniciativa é muito forte, porque nunca vi nada igual. É uma coisa surreal o que estão fazendo pelo Corinthians", afirmou.

"Agora me sinto mais tranquilo. Mas a ansiedade é normal. Preparamos isso durante quatro meses para sair tudo perfeito. Primeiro é a gratidão. Agora fico mais aliviado, bate a ansiedade pelo último jogo no gramado. Aquele gramado fez história da minha vida e vai fazer parte para sempre", acrescentou.

Ao fim da coletiva de imprensa, Paulinho recebeu os quatro filhos e também sua esposa. Ele se emocionou e falou sobre o legado que irá deixar para os mais jovens.

"É difícil ter a dimensão do que você representa. Sou um cara pés no chão. Tenho um pouco de noção, hoje eu tenho. Não sei se 100%, mas tenho certeza que deixei um legado maravilhoso. Fui leal, honesto, tive coragem, personalidade, paciência. Tenho noção do que deixei para esses jovens", comentou.

"Eles [os filhos] não atuaram comigo, não sei se serão profissionais. Não sou eu que escolho. Mas eles viram um pai que exerceu sua profissão com amor e carinho. Isso é o que eu mais me orgulho de mim. É uma coisa inexplicável. Mais um legado que deixo para eles. A vida de um atleta profissional é difícil, mas não impossível. Se quiserem seguir esse caminho, vou dar meu apoio. Ver os dois juntos comigo, desfrutando do momento como esse, com o pai, é gratificante. Significa que estou no caminho certo. Fiquei feliz", concluiu.

O primeiro tempo do jogo teve muitos gols. Dono da festa, Paulinho fez dois gols para o seu time na etapa inicial, que terminou 3 a 2 para a equipe preta e branca. Thiago Silva fez um dos tentos do time Seleção. Na segunda etapa, Paulinho atuou pela outra equipe ao lado de seus filhos e marcou mais tentos. Em uma grande homenagem, a partida terminou empatada em 8 a 8.