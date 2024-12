Em impasse com o Corinthians, Giovane não tem perspectiva de ser utilizado em 2025

O atacante Giovane vive um impasse com o Corinthians. O atleta não chegou a um acordo com a diretoria para renovar seu vínculo e foi afastado pela comissão técnica na reta final do Campeonato Brasileiro. O cenário não deve se alterar para 2025.

Existe a possibilidade de Giovane receber uma proposta em janeiro e sair antecipadamente do clube. O cenário é visto como o ideal por ambas as partes.

Mesmo com as poucas chances no profissional, Giovane teve seu nome valorizado com as convocações para a Seleção Brasileira sub-20. Até por isso, o atleta recebeu uma proposta oficial do Hellas Verona em agosto, mas foi mantido pela diretoria alvinegra.