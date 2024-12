Corinthians não vai ter Breno Bidon para as primeiras rodadas do Campeonato Paulista; veja alternativas

O Corinthians não vai ter o volante Breno Bidon para as primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Isso porque o jovem foi convocado para o Sul-Americano sub-20, que tem data para terminar no dia 16 de fevereiro.

Bidon, um dos destaques da equipe na reta final do Campeonato Brasileiro, pode perder até 10 rodadas do Estadual e também ficará de fora da pré-temporada no CT Joaquim Grava.

O técnico Ramón Díaz tem à disposição algumas opções no meio-campo para suprir a ausência do garoto revelado nas categorias de base. Os principais cotados são Alex Santana, Charles e Igor Coronado.