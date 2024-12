Convocados do Santos poderão perder pré-temporada nos EUA e até nove jogos do Paulista

O Santos pode ter dois desfalques importantes no começo da próxima temporada. O lateral direito JP Chermont e o zagueiro Jair foram convocados para a disputa do Sul-Americano sub-20 com a Seleção Brasileira.

Os Meninos da Vila terão que se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), no dia 7 de janeiro para o início dos treinos. A delegação viaja no dia 19 para a cidade de Valencia, sede dos jogos da equipe na fase de grupos e onde está localizado o estádio Misael Delgado, que receberá os compromissos do Brasil na primeira fase.

A competição começa no dia 23 de janeiro e vai até 16 de fevereiro de 2025.