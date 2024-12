Com gol no último minuto, Atlético de Madrid vira sobre o Barcelona e assume liderança do Espanhol

Neste sábado, o Atlético de Madrid virou sobre o Barcelona, por 2 a 1, em duelo direto pela liderança do Campeonato Espanhol. No Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha, Pedri abriu o placar para os Culés, Rodrigo de Paul empatou e Sorloth deu a vitória para os Colchoneros no último minuto de jogo.

Com a vitória, o Atlético chega à sétima vitória seguida em LaLiga, com 41 pontos, e toma a liderança do Barcelona, que ficou com 38, em segundo lugar. O Real Madrid, com 37, ainda pode ultrapassar os catalães neste domingo.

Ambas as equipes voltam à campo apenas em 2025, pela Copa do Rei. O Barcelona estreia na competição fora de casa, contra o Barbastro, da quarta divisão, no dia 4 de janeiro, às 15h (de Brasília). O Atlético de Madrid, por sua vez, visita o Marbella, da terceira divisão, na mesma data, às 17h30.